Escolas primárias de Montreal ficarão fechadas até setembro

Quebec, província canadense mais afetada pelo novo coronavírus, anunciou nesta quinta-feira que as escolas primárias permanecerão fechadas até setembro em Montreal, maior cidade da região e epicentro da pandemia.

O premier da província, François Legault, justificou a decisão citando a fraca redução do número de internações e porque não houve uma "redução significativa" do número de mortes, enquanto a província anunciou mais de 130 óbitos em um dia.

"A situação continua sendo muito frágil em Montreal", disse Legault em sua primeira visita à cidade, onde fica sua residência principal, desde o início do confinamento, em março.

Em Quebec, foi registrada mais da metade das cerca de 5,5 mil mortes e dos 73 mil casos do novo coronavírus no Canadá, a grande maioria na metrópole.

"As escolas primárias, que deveriam abrir em 25 de maio, permanecerão fechadas até o fim de agosto ou começo de setembro", enquanto as do restante da região poderão reabrir em maio, assinalou Legault.

O governo de Quebec adiou por várias vezes a reabertura de empresas e escolas na área metropolitana de Montreal. Enquanto os negócios do restante da província puderam reabrir em 4 de maio, os da área metropolitana terão que esperar pelo menos até 25 de maio.

Mais de 80% das mortes em Quebec foram registradas em asilos da província.