EUA tem quatro controladores sanitários de matadouros mortos por COVID-19

Um quarto controlador de normas sanitárias dos matadouros americanos, vários deles transformados em grandes centros de infecção da COVID-19, faleceu na última quarta-feira por causa do novo coronavírus, informou o sindicato nesta quinta-feira (14).

O funcionário do Departamento de Agricultura (USDA) trabalhava no Kansas, enquanto que outros três controladores mortos exerciam a profissão em Nova York, Ilinois e Mississippi, informou o porta-voz do sindicato que representa os trabalhadores (AFL-CIO).

Para garantir que os supermercados mantenham o suprimento de carne e os criadouros possam matar seus animais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto no final de abril que obriga esses locais a permanecerem abertos, mesmo quando os casos da COVID-19 se multiplicam entre os funcionários.

No início de maio, o sindicato que representa os trabalhadores dos estabelecimentos de processamento de carne estimou que 30 dos seus membros haviam morrido depois de se infectar com o novo coronavírus, além de verificar que mais de 10.000 haviam contraído ou ficados expostos à doença.

O Ministério da Agricultura americano recentemente recebeu com satisfação os planos para a reabertura de 14 matadouros, que tinham sido fechados por alguns dias devido à pandemia.