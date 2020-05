Mais de 300.000 mortos no mundo por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus deixou mais de 300.000 mortos em todo o mundo, mais de 80% deles na Europa e nos Estados Unidos, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais realizado nesta quinta-feira às 17h30.

No total, foram registradas 300.140 mortes em todo o mundo (para 4.403.714 casos), incluindo 162.654 na Europa (1.825.812 casos), o continente mais afetado. Os Estados Unidos são o país que registrou mais mortes (85.194), à frente do Reino Unido (33.614), Itália (31.368), França (27.425) e Espanha (27.321).