Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira, após uma queda inesperada nas reservas de petróleo nos Estados Unidos, no contexto de expectativas menos pessimistas de uma reativação da demanda.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega em junho subiu 9%, a US$ 27,56, seu nível mais alto desde o início de abril.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em US$ 31,13 em Londres, alta de 6,6% em relação ao fechamento da quarta-feira.