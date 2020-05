Justiça do Equador processará por corrupção ex-diretora da gestão da pandemia

O Ministério Público do Equador entrará com uma ação contra a ex-diretora do Serviço Nacional de Gerenciamento de Riscos (SNGRE), por suposta corrupção na compra de cestas básicas durante a crise da pandemia no país, informou o órgão nesta terça-feira (12).

O MP solicitou à Justiça "dia e hora para apresentar as acusações" contra Alexandra Ocles, ex-chefe do SNGRE, além de quatro outras pessoas "por suposto crime de tráfico de influência", informou a instituição em sua conta no Twitter.

O caso está relacionado a um suposto superfaturamento na aquisição de 7.000 cestas básicas durante a crise na saúde ocasionada pelo novo coronavírus, que registrou até o momento no país 30.400 casos diagnosticados e mais de 2.300 mortos.

Ocles renunciou na última segunda-feira, afirmando que o processo de compra estava "de acordo com a lei" e considerou que o seu envolvimento no caso são "falsas acusações".

A informação sobre o processo veio ao conhecimento do público pelo portal Primicias.

A Controladoria Geral do Estado disse que havia encontrado "uma série de irregularidades na contratação, que mostram indícios criminais".

O contrato para a compra de alimentos foi feito por US$ 1,1 milhão, mas, segundo a Controladoria, esse valor é 40% maior do que o custo real que foi pago.

Segundo o órgão público, "antes da contratação, não foi realizada uma análise detalhada da oferta apresentada, nem comparada com outras", o que "não permitiu uma opção mais conveniente para os interesses institucionais a um menor custo".