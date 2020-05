Mortes por COVID-19 no mundo passam de 290.000

A pandemia do novo coronavírus provocou mais de 290.000 mortes no mundo, mais de 80% delas na Europa e nos Estados Unidos, desde seu aparecimento na China, segundo contagem da AFP, com base em fontes oficiais, às 19h de Brasília (22h GMT) desta terça-feira (12).

Foram registradas no total 290.477 mortes no mundo (de 4.243.916 casos), dos quais 159.205 foram contabilizadas na Europa (1.780.820 casos), o continente mais afetado pela pandemia. Os Estados Unidos são o país com o maior número de óbitos (82.105), à frente do Reino Unido (32.692), da Itália (30.911), da França (26.991) e da Espanha (26.920).