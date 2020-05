Campeonato português será retomado no dia 4 de junho com portões fechados

O campeonato português de futebol será retomado com portões fechados no dia 4 de junho, após dois meses de suspensão devido à pandemia de coronavírus, anunciaram os organizadores do torneio.

O governo português decidiu no dia 30 de abril que o campeonato, interrompido em 12 de março, poderia ser retomado a partir do último final de semana de maio, embora um protocolo sanitário tivesse que ser aprovado para isso.

Uma vez desenvolvido esse protocolo, as autoridades esportivas e de saúde vão elaborar uma lista dos estádios em que as condições impostas pelas autoridades do país possam ser respeitadas, afirmou a Liga de Portugal em um comunicado.

"Para garantir que os estádios sejam rigorosamente inspecionados e que todos os profissionais envolvidos nas partidas e sua organização possam ser submetidos a exames médicos, a data marcada para a primeira partida da 25ª rodada é 4 de junho de 2020", informou a entidade.

Faltando 10 rodadas para o fim da temporada, o Porto lidera o campeonato com um ponto de vantagem sobre o atual campeão, o Benfica.

Pelo menos oito jogadores já testaram positivo para o coronavírus em exames realizados em quatro equipes da primeira divisão. Entre esses atletas, um é do Benfica.

As regras impostas pelas autoridades de saúde preveem que os jogadores façam exames duas vezes por semana e limitem seus contatos sociais com parentes, amigos e membros de seus clubes.