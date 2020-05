Cortes da produção saudita sustentam preços do petróleo

O petróleo subiu nesta terça-feira, alimentado por anúncios de cortes na produção de vários países do Golfo Pérsico, liderados pela Arábia Saudita.

O barril de WTI para entrega em junho saltou 6,8% em Nova York para US$ 25,78. Enquanto isso, o Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em US$ 29,98 em Londres, alta de 1,2% em relação ao fechamento de segunda-feira.

Na segunda-feira, o Ministério da Energia saudita pediu à Aramco que reduzisse a produção em 1 milhão de barris por dia a partir de junho.

A decisão reduzirá a extração do maior exportador do mundo para 7,5 milhões de barris por dia (bd), informou o ministério em comunicado. O Kuwait e os Emirados Árabes Unidos se juntaram à medida.

Esses cortes liberam pressão sobre a oferta, que permanece mais alta que a demanda em meio a medidas de confinamento para combater o coronavírus. Eles também facilitam as capacidades de armazenamento, próximas ao máximo.