Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua sua expansão africana quando o escritório de advocacia Chinguity Law, com sede em Nouakchott, se junta à organização como o primeiro escritório colaborador na Mauritânia.

O Chinguity Law é uma prática jurídica de serviço completo fundada em 2009 e é composta por mais de seis advogados atuando em todo o país. A empresa possui dois locais em Nouakchott e representa indivíduos, pequenas e médias empresas e corporações internacionais. A empresa é especializada em um conjunto de setores, incluindo família, negócios, emprego, bancos e finanças, empresas e seguros.

"O atendimento ao cliente é nossa principal prioridade e trabalhar com profissionais que compartilham a mesma opinião é extremamente importante para nós", disse Boumiya Hamoud, sócio gerente do escritório. "Nossa colaboração com a Andersen Global oferece aos nossos clientes uma gama mais abrangente de serviços e aprimora nossa capacidade de oferecer qualidade e cobertura uniforme regional e globalmente."

Mark Vorsatz, Presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, acrescentou: "Boumiya e sua equipe demonstram sua paixão pela intendência e desempenharão um papel significativo em nossa estratégia de expansão africana, pois são nossa primeira entrada no país e acrescentam profundidade à nossa presença atual em África Ocidental. Continuaremos a expandir nossas capacidades em todo o continente, à medida que adicionamos grupos semelhantes que compartilham nossos principais valores e visão."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta atualmente com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 168 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200512005931/pt/

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.