A Organização Panamericana de Saúde (Opas) afirmou nesta terça-feira que vê com "preocupação" a propagação da Covid-19 no Brasil e pediu às autoridades a continuar implementando medidas para conter seu avanço.

"Certamente, o aumento de casos nos últimos dias é motivo de preocupação e o pedido é que continuem fortalecendo as medidas e ações recomendadas pela OMS e pela Opas", disse Marcos Espinal, diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis e Análise de Saúde da Opas, após respondendo à pergunta se a rápida disseminação da doença no Brasil é um risco para a região.