Ibrahimovic volta a Milão após confinamento na Suécia

O astro sueco do Milan, Zlatan Ibrahimovic, voltou à capital da Lombardia nesta segunda-feira, depois de passar quase dois meses em seu país devido à suspensão da Serie A por causa da pandemia do novo coronavírus, informou a mídia italiana.

O site do canal Sky Sport publicou várias fotos do atacante após sua chegada a Milão, usando uma máscara e luvas de proteção. Depois ele se dirigiu a Milanello, o centro de treinamento do clube 'rossonero'.

Segundo vários meios de comunicação italianos, Ibrahimovic terá de passar 14 dias em quarentena, enquanto seus colegas treinam individualmente há uma semana e poderão retomar os treinamentos em grupo a partir do dia 18 de maio, se o governo autorizar.

'Ibra' deixou a Itália em 12 de março para se instalar em Estocolmo, onde pôde treinar com os jogadores do clube Hammarby, do qual é acionista.

Na Suécia, as restrições diante da COVID-19 foram muito mais suaves do que na maioria dos países europeus, onde um estrito confinamento foi imposto à população.