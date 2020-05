Primeiro-ministro do Canadá 'preocupado' com a COVID-19 em Montreal

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pediu neste sábado (9) cautela durante o fim do confinamento para evitar um retrocesso na luta contra a COVID-19, acrescentando que está "preocupado" com a situação em Montreal, o foco da pandemia naquele no país.

"Estou muito preocupado com os cidadãos de Montreal", disse Trudeau, que lembrou que é de Quebec e representante eleito de um distrito dessa cidade.

Várias províncias do país norte-americano, incluindo Quebec, onde Montreal está localizada, estão se preparando para o fim do confinamento e a reativação gradual da economia.

Nesse contexto, o primeiro-ministro destacou que os canadenses devem ser "muito cautelosos" para evitar que as restrições de mobilidade sejam reimpostas diante de uma nova onda de infecções.

"Nosso foco agora é reconhecer que ainda não estamos na fase de recuperação. Ainda não estamos na fase de reinicialização", afirmou o chefe de governo.

"Ainda estamos na fase de emergência, onde as pessoas precisam obter o apoio necessário para manter o distanciamento social, ficar em casa, mesmo quando algumas regiões e cidades estão falando em reabrir", acrescentou Trudeau.

Quebec é a província do Canadá mais afetada pelo novo coronavírus, com mais da metade dos 67.000 casos e 4.700 mortes registradas no país.

Montreal, o principal centro urbano dessa província, e sua área metropolitana foram duramente atingidos pelo vírus, principalmente em casas de repouso para idosos.