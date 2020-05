O piloto australiano Daniel Ricciardo, confinado ao seu país, está se preparando para o "caos" e a "adrenalina" no retorno da Fórmula 1, declarou ele na rádio BBC Five neste sábado.

"Haverá algum caos, esperamos encontrar uma maneira de controlá-lo", disse o piloto da Renault.

Ricciardo, confinado em sua fazenda perto de Perth, na Austrália, acredita que o início da temporada pode ser espetacular, com o GP da Áustria no Red Bull Ring no início de julho.

"Haverá emoção, empolgação, motivação... Todos estarão preparados, haverá caras que competem neste nível de adrenalina e outros que não são capazes", disse ele.

"Haverá ultrapassagens ousadas, mas também erros de avaliação. Vamos ver um pouco de tudo, tenho certeza", continuou ele.

A temporada da F1, que deveria ter estreado em março na Austrália, ainda não conseguiu começar devido à pandemia do novo coronavírus. Dez provas de um campeonato que deveria contar com 22 foram cancelados ou adiados, um número recorde.

A F1 anunciou no final de abril que pretende começar a temporada na Áustria em 5 de julho, provavelmente "sem espectadores".

Ricciardo, como os outros pilotos, não pisou em uma pista nos últimos dois meses, mas acredita que sua experiência de oito anos na elite do automobilismo permitirá que ele administre com segurança a inusitada temporada de 2020.

"Os testes de inverno geralmente são uma boa referência. Nos meus primeiros testes de inverno, no primeiro dia, fiquei um pouco apreensivo com o sistema. Mas, à medida que minha corrida foi avançando, tive menos medos", explicou.

Ricciardo, de 30 anos, acredita que "os iniciantes, os meninos do primeiro ou do segundo ano, terão mais apreensão".