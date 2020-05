Paquistão relaxa o confinamento e reabre comércio

O Paquistão reabriu o comércio neste sábado(9), como parte do relaxamento das medidas de contenção da pandemia de coronavírus, embora o número de infecções continue alto.

O primeiro-ministro Imran Khan autorizou a reabertura gradual das empresas a partir deste fim de semana, citando o impacto econômico das restrições.

Na cidade de Rawalpindi, milhares de pessoas saíram às compras e se preparavam para o Aíd al Fitr, festival do fim do jejum do Ramadã, tentando cumprir as regras de distanciamento físico e trocando conselhos sobre como usar a máscara.

Em Karachi, os comerciantes voltaram a exibir sapatos, roupas e joias e em Islamabad, clientes faziam fila para a reabertura das lojas.

Omar Shirazy, feliz com a reabertura do comércio, saiu para fazer compras com sua filha em Rawalpindi. "O Aíd al Fitr está chegando, temos que comprar roupas novas. Cabe a cada um cumprir as regras e usar o equipamento de proteção", afirmou.

Tehmina Sattar, que fazia compras com a irmã e os filhos, estava mais desconfiada. "Estamos felizes com a decisão, mas, ao mesmo tempo, tenho medo do estrago que a doença pode causar se ela se espalhar. As pessoas não estão adotando medidas de precaução", afirmou.

O ministro da Informação, Shibli Faraz, alertou neste sábado que as lojas serão fechadas novamente se as pessoas não cumprirem os regulamentos de segurança, depois que 1.600 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas.

No momento, o país, com 210 milhões de habitantes, registrou mais de 600 mortes oficialmente e mais de 27.000 casos.

Nas últimas semanas, muitas pessoas violaram a proibição de realizar reuniões, especialmente durante o intervalo do jejum.

As escolas vão permanecer fechadas até meados de julho e o transporte público e os voos domésticos estão suspensos até nova ordem.