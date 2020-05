Mundo tem 3,85 milhões de casos de coronavírus, diz OMS

A quantidade de casos confirmados do novo coronavírus no mundo alcançou 3,85 milhões, de acordo com balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) neste sábado. O levantamento mostra um acumulado de 265.862 mortes em decorrência da doença. A OMS informou também que na comparação diária global, foram reportados novos 5.304 óbitos na sexta-feira (8), 1.150 a menos do que no dia anterior.



O número de infecções é maior na Europa, que acumula 1,682 milhão de pessoas doentes. Em seguida, as Américas do Norte e do Sul somam 1,636 milhão de infectados, segundo o balanço. O levantamento mostra, ainda, que os Estados Unidos lideram o número de infectados pela covid-19 no mundo, com 1,245 milhão de casos reportados à OMS. A Espanha ocupa a segunda posição, com 222.857 doentes, seguida pela Itália, que tem 217.185 casos confirmados.



O Brasil aparece em nono lugar em relação ao número de infectados, com 136.106 casos, dos quais 9.888 foram reportados neste sábado, afirma a OMS. Já na comparação de vítimas fatais, o País sobe para a sexta posição, com 9.146 mortes acumuladas desde o início da pandemia.