Coronavírus deixa mais de 275.000 mortos no mundo

A pandemia do novo coronavírus deixou mais de 275.000 mortos no mundo, quase 85% deles na Europa e Estados Unidos, desde o surgimento na China em dezembro, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais atualizado neste sábado às 14h50 GMT (11H50 de Brasília).

No total foram registradas 275.018 mortes no mundo (de 3.955.631 casos de contágio), 154.313 delas na Europa (1.699.566 de casos), continente mais afetado.

A lista de países com o maior número de vítimas fatais é liderada pelos Estados Unidos (77.280), seguido por Reino Unido (31.241), Itália (30.201), Espanha (26.478) e França (26.230).