Pioneiro do rock Little Richard morre aos 87 anos

Little Richard, um dos pioneiros do rock, que conquistou fama nos anos 1950 com sucessos como "Tutti Frutti" e "Long Tall Sally", conhecido por sua presença de palco eletrizante, morreu aos 87 anos, anunciou seu filho à revista Rolling Stone.

A causa da morte da lenda da música, que mobilizou multidões por décadas, ainda é desconhecida, segundo a revista.

Com uma voz particular, que ia do grave ao falsete, Richard captou a atenção do público e se tornou uma inspiração para artistas como os Beatles, enquanto ele transformava o blues no novo estilo do rock 'n' roll, ao lado de artistas como Fats Domino e Chuck Berry.