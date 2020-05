Fifa autoriza cinco substituições por partida

A Fifa autorizou nesta sexta-feira (8) a mudança de três para cinco substituições por equipe a cada partida de competições iniciadas ou que ainda vão começar este ano.

A luz verde partiu da International Board (IFAB), entidade ligada à entidade máxima do futebol que garante as regras do jogo, e visa minimizar os impactos na preparação física dos jogadores no retorno do esporte após a paralisação provocada pela pandemia da COVID-19.

De acordo com esta emenda provisória ao ponto 3 das Regras do Jogo, a adoção ou não das cinco substituições cabe aos organizadores dos torneios oficiais.

A Internacional Board e a Fifa especificaram que determinarão "mais tarde" se essa opção poderá ser estendida até o final de 2021 e, portanto, se será aplicada durante a Eurocopa ou a Copa América, adiada de 2020 para 2021. Além disso, uma sexta substituição será possível durante possíveis prorrogações, quando os jogos durarem 120 minutos.

Essa mudança para cinco substituições deve entrar em vigor imediatamente na Alemanha, onde a Bundesliga será retomada a portas fechadas a partir de sábado, 16 de maio, afirmou na quinta-feira a Liga Alemã de Futebol (DFL).

Em seu comunicado, a Fifa e a IFAB também divulgaram que os organizadores podem ou não usar a arbitragem de vídeo (VAR) na retomada das competições.