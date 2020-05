Comunicado do Business Wire :Human Fraternity Meeting

O Comitê Superior da Fraternidade Humana (Higher Committee of Human Fraternity, HCHF) convocou fiéis e líderes religiosos do mundo inteiro para um dia de jejum, orações e súplicas em prol do bem de toda a humanidade na quinta-feira, 14 de maio, e pelo fim da pandemia do novo coronavírus, responsável pela COVID-19.

Members of the Higher Committee of Human Fraternity (HCHF) meeting with Pope Francis and Sheikh Ahmed el-Tayeb, Grand Imam of Al-Azhar (Photo: AETOSWire)

O apelo é parte do esforço do Comitê (HCHF) para atingir os objetivos do Documento pela Fraternidade Humana. O convite conclama que pessoas do mundo inteiro deixem as diferenças de lado e se unam na responsabilidade de combater o coronavírus, o primeiro e real inimigo da humanidade desta geração.

O juiz Mohamed Abdel Salam, Secretário-geral do Comitê (HCHF), declarou: "A impressionante resposta a esse apelo para orações de líderes e pessoas do mundo todo é um testemunho legítimo da solidariedade humana e nos dá a esperança de alcançar a unidade internacional a partir dos princípios da fraternidade humana em prol da segurança, proteção e saúde de toda a espécie humana."

Ele observou ainda que presenciar a união de fiéis através de orações e súplicas pelo fim da pandemia atual representa a realização do sonho de uma unidade humanitária universal, mais do que nunca tão necessária nos dias de hoje. "Suplicamos à boa vontade, misericórdia e fé de nosso Deus Todo-Poderoso para que Ele atenda à esperança de milhões de fiéis que pedem para ser salvos diante de uma pandemia tão mortal", continuou ele.

M. Bruce Lustig, rabino sênior da Congregação Hebraica de Washington (EUA) e membro do Comitê (HCHF), acrescentou: "Assim como todos nós observamos como essa pandemia global ceifa vidas e meios de subsistência, percebemos também que ela revela as melhores características da humanidade."

Yoannis Lahzi Gaid, monsenhor e secretário pessoal de Sua Santidade, o Papa Francisco e membro do Comitê (HCHF), afirmou: "Enquanto esperamos uma cura que possa poupar a humanidade dessa pandemia devastadora, nossa única esperança é que nosso Deus Todo-Poderoso salve as milhões de pessoas que estão sofrendo ao redor do mundo e ajude os cientistas e pesquisadores a acharem a tão esperada cura."

O Comitê (HCHF) deseja unir a humanidade em orações na quinta-feira, 14 de maio, no que será a maior reunião de pessoas com um único objetivo em mente. O evento terá uma cobertura de imprensa sem precedentes através das contas das redes sociais do Comitê. As pessoas poderão interagir umas com as outras e compartilhar vídeos, fotos e publicações usando a #OrePelaHumanidade (#PrayForHumanity).

O Comitê (HCHF) é um organismo independente de líderes religiosos, autoridades acadêmicas e personalidades culturais do mundo, que se dedica a alcançar os nobres objetivos consolidados no Documento da Fraternidade Humana assinado pelo Papa Francisco e o Xeque Ahmed el-Tayeb, Grande Imame de Al-Azhar, durante a Jornada Apostólica do Papa aos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2019, sob o patrocínio de Sua Alteza, o Xeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Comandante Supremo Adjunto das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos.

