COI planeja realizar sessão virtual no dia 17 de julho

O Comitê Olímpico Internacional (COI) planeja organizar sua próxima reunião de maneira virtual no dia 17 de julho, levando em conta as medidas tomadas contra a pandemia do novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira a organização que comanda o movimento olímpico.

Após o adiamento das Olimpíadas de Tóquio de 2020 para 2021 e "as medidas atualmente vigentes na Suíça e no resto do mundo para impedir a propagação da pandemia de COVID-19", a Comissão Executiva do COI "discutirá a possibilidade de realizar a 136ª sessão remotamente, por meio de um sistema eletrônico seguro" indicou a entidade em um comunicado.

Essa sessão será realizada no dia 17 de julho, das 12h00 no horário da Suíça (7h00 de Brasília) às 16h00 (11h00 de Brasília), e "será transmitida ao vivo", afirmou o COI.

A decisão sobre essa possível sessão virtual será tomada na próxima reunião da Comissão Executiva, prevista para o dia 14 de maio.

Os planos do COI para este ano de 2020 foram revolucionados pela pandemia do novo coronavírus.

Em 24 de março, o COI anunciou um adiamento de um ano dos Jogos de Tóquio, agendado inicialmente de 24 de julho a 9 de agosto de 2020, uma decisão marcante para os Jogos Olímpicos da era moderna em tempos de paz.

Os Jogos de Tóquio foram remarcados para serem realizados de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

A 136ª sessão do COI deveria a princípio ser realizada em julho em Tóquio, antes da abertura dos Jogos Olímpicos.

No final de abril, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe disse que as Olimpíadas de Tóquio seriam "difíceis" de organizar se a pandemia do COVID-19 não fosse contida em meados de 2021.