Jogador do Torino testa positivo para coronavírus

O Torino, clube da primeira divisão do futebol italiano, anunciou nesta quarta-feira que um de seus jogadores testou positivo para o novo coronavírus, sem especificar seu nome, em uma semana em que as equipes da Serie A poderão voltar aos treinos individuais.

"Nos primeiros exames médicos realizados nos jogadores do Torino, apareceu um resultado positivo de COVID-19", disse em um comunicado o clube do norte da Itália, que era o 15º colocado no campeonato quando a competição foi suspensa no dia 10 de março.

"O jogador, atualmente assintomático, foi imediatamente colocado em quarentena e será constantemente acompanhado", acrescentou o Torino, um dos clubes italianos que manifestaram preocupação com o retorno do campeonato no atual contexto sanitário na Itália, com quase 30.000 mortes por coronavírus.

O presidente do clube, Urban Cairo, reconheceu esta semana que há "opiniões divergentes", mesmo que todas os 20 times da Serie A apoiem oficialmente a opção de concluir a temporada.

O ministro italiano dos Esportes, Vincenzo Spadafora, alertou nesta quarta-feira que no momento é "impossível estabelecer uma data" para retomar o campeonato.