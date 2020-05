EUA adiam relatório sobre Hong Kong que pode incomodar a China

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, disse nesta quarta-feira que adiou um relatório que apontará se a China respeita a autonomia de Hong Kong, como exige uma nova lei americana que enfureceu Pequim.

Pompeo, que não anunciou a nova data do relatório, disse que a demora permitirá avaliar o tratamento dispensado por Pequim aos dissidentes da ex-colônia britânica antes da reunião anual do parlamento chinês, no próximo dia 22.

"Adiamos para nos permitir dar conta de qualquer ação adicional que Pequim possa estar contemplando no período que antecede a Assembleia Nacional Popular e que minaria ainda mais a autonomia de Hong Kong", justifcou o secretário de Estado.

Uma lei americana requer que, no fim de maio, o Departamento de Estado revise se a China respeita a autonomia de Hong Kong, devolvida a Pequim em 1997, e se este centro financeiro ainda merece privilégios comerciais preferenciais com os Estados Unidos.

A norma contou com o apoio esmagador do Congresso e Trump a assinou com relutância em novembro, após ouvir acusações da China de que os Estados Unidos estavam interferindo em assuntos internos.

Políticos de todo espectro político pediram ao governo Trump que avance e proporcione uma "avaliação precisa" da situação em Hong Kong, sacudida por meses de manifestações pró-democracia no ano passado.

A China advertiu hoje Hong Kong que não irá tolerar novos protestos no território semiautônomo. Embora os grandes atos tenha sido suspensos em meio à pandemia, pequenas manifestações surgiram nas últimas semanas, com a diminuição dos temores de contágio.

Trump havia hesitado em assinar a lei no momento em que buscava fechar um acordo na guerra comercial com a China. Desde então, a relação com Pequim piorou. Pompeo culpa a China pela pandemia, que já matou mais de 250 mil pessoas no mundo, mais de um quarto delas nos Estados Unidos.