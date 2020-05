Pandemia de COVID-19 disminui tráfego de navios pelo Canal de Panamá

O número de navios em trânsito pelo Canal do Panamá foi reduzido em abril devido à paralisia da economia dos Estados Unidos como resultado da pandemia do COVID-19, disse quarta-feira o administrador da rota internacional, Ricaurte Vásquez.

"No mês de abril, registramos 169 trânsitos a menos do que tínhamos orçado, o que representa aproximadamente apenas 15,5 milhões de pedágios" menos do que o projetado, disse Vásquez em entrevista à TVN Radio.

Além disso, segundo Vásquez, em maio o número médio de embarcações que esperam para atravessar o percurso, 80 quilômetros, fica abaixo de 70 embarcações, quando em abril eram 75.

O administrador do Canal do Panamá espera que "efetivamente o volume de tráfego e negócios seja afetado" nos próximos meses.

Essa queda é causada principalmente pelo fechamento da economia dos Estados Unidos, principal usuário da rota à frente da China e do Japão, explicou.