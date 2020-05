Bem-vindo bebê X Æ A-12: Elon Musk e Grimes dão nome criativo ao filho

Os fãs que esperavam clareza e talvez algum conselho sobre como pronunciar o nome do filho da cantora Grimes com o marido, o magnata Elon Musk, ficaram confusos quando ela anunciou como se chama o recém-nascido nesta quarta-feira (6): X AE A-12.

Musk, CEO da Tesla, anunciou o nascimento do seu primeiro filho com Grimes no início dessa semana, antes que ela contasse o nome incomum da criança.

No Twitter, a cantora explicou a escolha: "'X' é uma incógnita, 'AE' é a ortografia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial) e A-12, precursora da SR-17 (nossa aeronave favorita)".

"'A' também significa 'Archangel', minha música preferida", acrescentou.

Musk, o CEO da SpaceX, corrigiu gentilmente sua esposa no Twitter para esclarecer que a aeronave era uma SR-71, um avião espião durante a Guerra Fria.

"Estou me recuperando do parto e apenas vivo, portanto meus erros de digitação possam ser perdoados", brincou Grimes em sua resposta.

Registrar o nome do seu filho em seu estado natal, Califórnia, pode se tornar um desafio legal, já que as regras não permitem caracteres não alfabéticos.

Musk - que tem um relacionamento com Grimes desde 2018 - já teve cinco filhos e três divórcios, sendo uma das separações duas vezes com a mesma mulher.