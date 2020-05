Comunicado do Business Wire :Holdun Family Office

A Holdun Family Office, escritório de investimento internacional e independente, pertencente a diversas famílias há cinco gerações, tem a satisfação de receber o "Prêmio Melhor Escritório Multifamiliar (Caribe)" da Business Vision para 2019. Tendo vencido nessa mesma categoria em 2017 e 2018, a Holdun se tornou o primeiro escritório familiar a receber essa premiação por três anos consecutivos com esse mais recente reconhecimento.

"Sustentamos que, para legitimamente se afirmar como um escritório multifamiliar, a família fundadora deve integrar a base de clientes. É preciso estabelecer uma visão e um conjunto de valores em comum, compartilhados por todos os seus clientes. A Holdun Family Office tem feito isso desde sua criação, em 1990, ao compreender as metas e visões de cada família para o futuro",concluiu o júri do Prêmio Business Vision.

Brendan Holt, CEO global da Holdun Family Office, comentou: "Nosso longo histórico familiar tem nos ajudado muito a administrar nosso relacionamento com clientes do mundo todo".

"Taxas de juros historicamente baixas e volatilidade inédita no mercado vêm expondo as debilidades de uma carteira clássica e equilibrada, colocando os investidores diante da difícil tarefa de encontraroutras opções de diversificação. Como uma família, reconhecemos há alguns anos que estratégias que combinam renda fixa e renda variável de modo tradicional provavelmente não ofereceriam taxas de retorno aceitáveis".

Philip Stewart, diretor de desenvolvimento da Holdun Family Office, declarou: "Em resposta às mudanças fundamentais nos mercados ocorridas nos últimos anos, desenvolvemos fundos que oferecem variedade mais ampla de exposição pelo espectro de risco e baixa liquidez. Incluindo private equity, venture capital e investimentos imobiliários, essas classes de ativos têm permitido a composição de carteiras mais diversificadas e menos voláteis, proporcionando mais retorno para nós e - o mais importante - nossos clientes".

Sobre a Holdun Family Office

A carteira da Holdun Family Office, que celebrou recentemente seu trigésimo aniversário, apresenta desempenho constantemente superior à média do mercado por meio de constante inovação e movimentos táticos inteligentes, minimizando os efeitos da volatilidade de mercado e maximizando os retornos ajustados a riscos para os investidores.

A Holdun Family Office oferece uma linha completa de comodidades financeiras, entre elas, gestão de patrimônio, custódia, investimentos corporativos e serviços de concierge.

