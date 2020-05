Luxemburgo pede que Alemanha reabra fronteira fechada por coronavírus

O Luxemburgo instou o governo alemão a encerrar os controles em sua fronteira comum, estabelecidos para combater a pandemia de coronavírus e que irritam os moradores das cidades próximas.

Em uma carta ao ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, seu colega das Relações Exteriores do Luxemburgo, Jean Asselborn, estima que esses controles são injustificados e geram "crescente inquietação na população dos dois países".

Para combater a propagação do vírus, a Alemanha fechou suas fronteiras em março, exceto com a Bélgica e a Holanda. Seehofer estendeu esses controles até o dia 15 de maio no espaço europeu de livre circulação Schengen.

Asselborn, que lembrou que a taxa de mortalidade no Grão-Ducado, onde 96 morreram no total, é menor do que nos demais países do Benelux, estimou que encerrar os controles seria uma "reativação gradual do acordo de Schengen".

Os prefeitos das cidades fronteiriças do Luxemburgo baixaram as bandeiras europeias na segunda-feira. "Eu não entendo" a decisão alemã, disse à AFP o prefeito da cidade luxemburguesa de Schengen, Michel Gloden.

"Não concebemos fronteiras aqui há décadas", destacou o burgomestre desta cidade de 5.000 habitantes, para quem muitos de seus vizinhos "não apenas fazem compras na Alemanha, mas também têm família lá".

A economia do Luxemburgo, um pequeno país com pouco mais de 600.000 habitantes, depende em grande parte dos milhares de trabalhadores fronteiriços que atravessam seu território da Bélgica, França e Alemanha todos os dias.