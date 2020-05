Defesa antiaérea síria intercepta mísseis de Israel

O sistema de defesa antiaérea da Síria interceptou nesta segunda-feira (4) mísseis israelenses lançados em instalações de pesquisa científica e depósitos militares no norte do país, informou a imprensa estatal, enquanto uma entidade humanitária relatou um segundo ataque no território oriental da Síria.

Israel lançou centenas de ataques à Síria desde o início da guerra civil, em 2011, contra tropas do governo, forças aliadas iranianas e combatentes do Hezbollah.

"As defesas aéreas da Síria interceptaram um ataque israelense a um centro de pesquisa na província de Aleppo", disse a agência de notícias oficial Sana.

Citando uma fonte militar, a Sana acrescentou que os mísseis interceptados também atingiram vários "depósitos militares" na área de Al-Safira, a sudeste da cidade de Aleppo.

O exército israelense não comentou as operações.

Os ataques causaram "explosões violentas" na região, de acordo com a agência humanitária britânica Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), que se baseia em uma rede de fontes na Síria.

O OSDH observou que os ataques foram contra depósitos de armas pertencentes às milícias pró-Irã e às forças do governo sírio.

Não há relatos de vítimas até o momento.

Minutos depois, aviões de combate atacaram posições da milícia pró-Irã no deserto de Mayadeen, no leste da Síria, segundo o Observatório.

Não ficou claro imediatamente quem foi o responsável por este ataque, mas o OSDH observou que era "provável" que fosse Israel.

Se confirmados, os ataques marcariam a quinta ação israelense contra a Síria em duas semanas.

Israel raramente confirma detalhes de suas operações na Síria, mas insiste que a presença do Irã, em apoio ao presidente Bashar al-Assad, é uma ameaça e, portanto, continuará seus ataques.

Na sexta-feira, as forças israelenses atacaram um depósito de mísseis do Hezbollah no centro da Síria horas depois que helicópteros israelenses dispararam mísseis contra alvos no sul do país.