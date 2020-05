Ministro do Trabalho do Níger morre com coronavírus

O ministro do Emprego e do Trabalho do Níger, Mohamed Ben Omar, de 55 anos, cujo falecimento foi informado no domingo por seu partido, morreu pelo novo coronavírus, noticiou nesta segunda-feira (4) a TV pública.

"Infelizmente, foi esta terrível doença que levou o ministro", revelou Télé Sahel, a televisão pública nigeriana.

No domingo, o Partido Social Democrata, dirigida pelo ministro, anunciou sua morte em um hospital onde são tratados os doentes do novo coronavírus, mas sem revelar a causa a morte.

O Níger registrou 755 casos de contágio do novo coronavírus, com 37 mortes, segundo o último balanço publicado na noite de segunda-feira. O país se encontra em estado de emergência, fechou as fronteiras, locais de culto e escolas.