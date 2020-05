Comunicado do Business Wire :Risk Management Solutions, Inc.

RMS, uma empresa com liderança global em modelagem e análise de risco, anunciou hoje em sua conferência anual Exceedance o lançamento de novos modelos europeus de alta definição de tempestade convectiva severa (SCS da UE). Os modelos representam 50.000 anos de simulação de risco de granizo e ventos e tornados em linha reta e incluem todas as principais linhas de negócios - incluindo automóveis e propriedades. Além disso, os modelos abrangem 17* países na Europa, complementando o conjunto de modelos europeus de risco climático da RMS.

Tempestades convectivas severas na Europa geralmente ocorrem dentro das latitudes médias no verão e podem causar grandes perdas aos veículos e propriedades. Às vezes, visto como um perigo de atrito, o risco severo de tempestade convectiva é frequentemente controlado utilizando-se a experiência histórica, apesar dos relatórios observacionais incompletos. Eventos recentes demonstraram o custo potencial que este risco pode causar ao setor de (res) seguros. De 2013 a 2019, as perdas decorrentes devido às tempestades convectivas graves e de grande desgaste excederam 12 bilhões de euros.

Os modelos abrangem todo o espectro de fontes de perda de SCS, desde tornados localizados e tempestades de granizo até grandes derechos (fenômeno meteorológico). A estrutura HD permite modelar condições políticas com base no tempo, como cláusulas de horas de duração variável, atendendo às diversas necessidades das seguradoras europeias de subscrição, gerenciamento de portfólio e adequação de capital. Os modelos foram desenvolvidos com base nas mais recentes pesquisas científicas e complementam o conjunto existente de modelos de risco climático RMS para a Europa, que proporciona aos usuários uma visão holística do risco climático em todo o domínio.

Tempestades convectivas severas têm a particularidade de gerar um impacto significativo nas linhas de negócios do setor imobiliário e de automóveis. A RMS emprega uma tecnologia inovadora para modelar a vulnerabilidade destas duas linhas. Isso inclui a modelagem dinâmica do movimento de automóveis, o que ajuda os usuários a entender a sensibilidade à vulnerabilidade do veículo devido às variações na localização e hora do dia.

Os modelos HD de tempestade convectiva severa da RMS se beneficiam da tecnologia de simulação em HD, disponível na plataforma de nuvem unificada da RMS, a RMS Risk Intelligence? (RI). Com a nova versão do Risk Modeler 2.0?, que é executado no RI, os modelos HD agora serão integrados para trabalhar em fluxos de trabalho familiares que o RiskLink® proporciona aos usuários existentes da RMS. Os novos modelos HD são perfeitamente integrados aos modelos RiskLink para uso lado a lado. Os modelos HD de tempestades convectivas severas da RMS estão disponíveis atualmente, através do Analytical Services para avaliação e validação, e serão executados no Risk Modeler 2.0 para o verão de 2020.

Mohsen Rahnama, diretor de Modelagem de Riscos na RMS, disse: "Os modelos EUSCS HD da RMS oferecem uma visão pan-europeia do risco de tempestades convectivas, desenvolvidos usando as pesquisas científicas mais recentes e complementando as soluções RMS Europe Wind & Flood existentes, que proporcionam aos usuários uma visão holística do risco climático em todo o domínio. Eles abrangem todo o espectro de riscos de SCS - desde tornados localizados, diversas tempestades de granizo até grandes derechos. Utilizamos uma abordagem de modelagem híbrida, que combina métodos paramétricos e estatísticos que melhor capturam as pegadas de tempestades e a sua frequência e gravidade associadas, possibilitando, assim, a avaliação de correlações de risco cruzado. O conjunto estocástico de vários riscos inclui mais de 7,5 milhões de eventos, que abrangem 17 países, com base em 50.000 anos de simulações, para que capturemos adequadamente a escala espacial e temporal do risco de tempestade convectiva no domínio da modelagem europeia. Isso proporciona análises detalhadas não apenas em magnitudes de perda em potencial para os portfólios das seguradoras, mas também captura as correlações geográficas e de baixo risco com precisão. O modelo é calibrado utilizando-se bilhões de dados de reivindicações de automóveis e imobiliárias no euro".

Os modelos de alta definição da RMS são a próxima geração de modelagem de riscos, que oferece maior análise e granularidade do que nunca. Todos os modelos HD da RMS sofreram uma atualização significativa, enquanto passavam para o aplicativo Risk Modeler, o que lhes confere maior flexibilidade e força computacional. Os seguintes modelos são adições aos modelos US Flood e US Wildfire HD, disponíveis na versão anterior do Risk Modeler:

-- Conjunto atualizado de modelos de inundação da Europa que cobrem 18 bacias hidrográficas e mais de 8.000 bacias hidrográficas em 15 países da Europa

-- Modelos de terremotos e tsunamis do Japão e modelos de terremotos na Nova Zelândia, que incluem cobertura de risco menor para tsunami, combate a incêndios, liquefação e deslizamentos de terra

-- Modelo de tufão e enchentes do Japão, que incorpora os eventos mais recentes, como os tufões, Jebi, Faxai e Hagibis.

Cada um desses modelos está disponível hoje no Analytical Services para avaliação e validação e estará disponível no Risk Modeler 2.0 entre junho e setembro de 2020.

* - Os 17 países são: Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia, Irlanda, Eslováquia, Suécia, Suíça e Reino Unido. A França inclui Mônaco; a Itália inclui San Marino e a Cidade do Vaticano.

Risk Management Solutions, Inc. (RMS) ajuda as seguradoras, mercados financeiros, empresas e órgãos públicos a avaliar e gerenciar riscos globais de catástrofes naturais e provocadas pelo homem, incluindo furacões, terremotos, inundações, mudanças climáticas, questões cibernéticas e pandemias

A RMS lidera o setor de risco de catástrofe que ajudamos a ser pioneiros ao combinar os dados e a ciência de modelos avançados com a tecnologia de ponta. Líderes de vários setores podem lidar com os riscos do amanhã através do RMS Risk Intelligence?, a nossa plataforma aberta de exposição e gerenciamento de riscos em tempo real, que permite a utilização dos modelos HD da RMS, camadas de dados sofisticadas, aplicativos intuitivos e APIs que simplesmente se integram aos sistemas corporativos existentes.

A RMS é uma parceira confiável de soluções que permitem a gestão eficaz de riscos para uma melhor tomada de decisões de negócios em subscrição, seleção de riscos, mitigação e gerenciamento de portfólio.

