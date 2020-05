Concurso de piano Chopin é adiado para 2021 na Polônia por COVID-19

A prestigiada competição internacional de piano Chopin, que aconteceria durante o outono na capital polonesa, foi adiada para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (4).

"Devido à pandemia da COVID-19, a 18ª edição do Concurso Chopin foi adiada por um ano. O concurso será realizado de 2 a 23 de outubro de 2021 na Filarmônica de Varsóvia", de acordo com o comunicado publicado no site do evento.

Este ano, 164 dos 500 pianistas que se inscreveram foram selecionados para as eliminatórias.

Os selecionados serão mantidos e os ingressos comprados para as audições permanecerão válidos, de acordo com os organizadores. No total, representantes de trinta países participam do concurso.

A música de Chopin (1810-1849), um grande compositor e pianista franco-polonês, há décadas atrai pianistas da Ásia, principalmente japoneses e chineses.

O Concurso Chopin, criado em 1927, marcou uma etapa importante na carreira de grandes pianistas premiados em Varsóvia, entre eles o italiano Maurizio Pollini (1960), a argentina Martha Argerich (1965), a polonesa Krystian Zimerman (1975), a polonesa Krystian Zimerman (1975) e o Chinês Yundi Li (2000).