Nascar anuncia volta em 17 de maio, mas sem público

Os organizadores da série Nascar de automobilismo anunciaram nesta quinta-feira que retomarão a temporada sem espectadores em 17 de maio na Carolina do Sul, com a primeira de sete corridas programadas em apenas 10 dias.

"A Nascar e suas equipes estão ansiosas e empolgadas para voltar às corridas e têm um grande respeito pela responsabilidade que advém do retorno à competição", disse Steve O'Donnell, vice-presidente executivo e diretor de desenvolvimento de corridas da Nascar, em um comunicado.

A competição foi suspensa em março devido à pandemia da COVID-19, mas há duas semanas seus funcionários anunciaram que planejavam um retorno em maio e esperavam que ainda houvesse tempo para executar as 36 provas do calendário.

O primeiro dos eventos de retorno será no dia 17 de maio no Darlington Raceway (na Carolina do Sul), onde as próximas duas corridas também serão realizadas nos dias 19 e 20 de maio. Para depois, a série Nascar agendou quatro corridas em Charlotte Motor Speedway (Carolina do Norte) nos dias 24, 25, 26 e 27 de maio.

A série Nascar segue os passos do campeonato de artes marciais mistas do UFC (The Ultimate Fighting Championship), que anunciou na semana passada que retomará as atividades com três lutas nos dias 9, 13 e 16 de maio no estado da Flórida.