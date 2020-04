LeBron diz que Lakers estão prontos para jogar e é contra cancelamento da NBA

Em meio às incertezas sobre o fim da atual temporada da NBA, o astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, enfatizou nesta quinta-feira que os jogadores querem voltar às quadras assim que possível.

Em uma mensagem em sua conta no Twitter, 'King' James disse que leu relatórios sobre executivos e agentes pedindo ao comissário da NBA, Adam Silver, para que encerre a temporada, suspensa desde 12 de março por causa da pandemia da COVID-19.

"Isso não é verdade", disse LeBron sobre os relatórios. "Ninguém que eu conheço diz algo assim."

"Assim que for seguro, gostaríamos de encerrar nossa temporada. Estou pronto e nossa equipe está pronta. Ninguém deve cancelar nada", enfatizou.

Aos 35 anos, James está visando este ano ganhar o quarto anel de sua carreira e o primeiro com o uniforme do Lakers, time que liderava a Conferência Oeste quando veio antes da interrupção.

Nesta quinta-feira, a rede CNBC publicou um artigo no qual executivos de equipes e agentes de jogadores, que não foram identificados, acreditam que o cancelamento do campeonato é inevitável e que deve ser anunciado agora para concentrar esforços em iniciar o próximo com segurança.

Desde a suspensão da temporada, decretada abruptamente após o primeiro caso de contágio de um jogador (Rudy Gobert), a NBA está analisando a maneira pela qual os jogos podem retomar os jogos.

O comissário Silver, que não descartou que a temporada poderá ser cancelada, disse que não tomará uma decisão final pelo menos até maio e indicou que estão estudando diferentes tipos de possibilidades, incluindo jogar sem público, reduzindo o número de jogos e estender o calendário da temporada por vários meses, que deveria terminar em meados de junho.

Uma das ideias que a NBA está discutindo, assim como outros esportes, como a Major League Baseball, é a possibilidade de reunir equipes na mesma cidade, oferecendo-lhes um ambiente de proteção máxima contra infecções por vírus, para que eles terminem a temporada jogando com portões fechados.

Além de Las Vegas, a mídia digital The Athletic informou na quarta-feira que outro local possível para executar esse plano seria o resort Disney World em Orlando, Flórida, que teria oferecido suas instalações à NBA.