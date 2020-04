Uma canadense morta e cinco desaparecidos após acidente de helicóptero

Uma militar canadense morreu e outros cinco estavam desaparecidos nesta quinta-feira (30) no Mar Jônico, entre Grécia e Itália, após o acidente de um helicóptero que participava de uma missão da Otan, informaram fontes oficiais.

"Ontem, um helicóptero da Marinha Real em uma missão da OTAN, carregando seis membros das Forças Armadas do Canadá, caiu no mar Jônico, na costa da Grécia", explicou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em entrevista coletiva.

"Uma vítima foi encontrada e cinco estão desaparecidas. Todos eles são heróis", destacou.

A busca pelos cinco soldados desaparecidos continuou na noite de quinta-feira, com a participação de forças italianas, gregas, americanas e turcas.

O corpo da canadense foi encontrado no meio dos destroços do helicóptero Cyclone Sikorsky CH-148, que caiu na noite de quarta-feira, enquanto realizava tarefas de vigilância.

O helicóptero, especializado em vigilância submarina, estava a bordo de uma fragata do Canadá que navegava na área há 100 dias.

Segundo informações fornecidas por uma fonte militar grega, o helicóptero estava fora da zona de controle grega, "a 50 milhas marítimas da costa da ilha grega de Kefalonia", em uma área coberta pela Itália quando o acidente ocorreu.

"Este helicóptero, baseado na fragata canadense 'Fredericton', caiu enquanto voava entre a Grécia e a Itália", disse a Otan.

Nesta operação de vigilância, além de uma fragata canadense, participaram navios italianos, gregos e turcos, informou uma fonte do Ministério da Defesa da Grécia.

- Registros técnicos encontrados -

A operação de busca e salvamento foi "coordenada pelo Centro Marítimo de Resgate Marítimo (MRCC)" e as forças gregas também estão colaborando, informou a equipe geral grega em comunicado.

O ministro da Defesa do Canadá, Harjit Sajjan, afirmou que a causa do acidente era "desconhecida", mas informou que os registros técnicos e instruções vocais para o helicóptero já foram recuperados.

No momento do acidente, a equipe "não estava conduzindo" vigilância especial de nenhum navio inimigo, segundo o Canadá.

A vítima fatal foi identificada como Abbigail Cowbrough, 23, tenente da Marinha.

Seu pai, Shane Cowbrough, disse anteriormente em uma postagem em rede social que estava "arrasado e machucado" pela perda de sua filha mais velha. "Não há palavras," lamentou.

As Forças Armadas do Canadá (CAF) anunciaram que entraram em contato com "todos os parentes imediatos" das vítimas, de acordo com uma mensagem transmitida no Twitter na quinta-feira.

O helicóptero pertencia às forças navais da Aliança SNMG2, disse uma fonte do Ministério da Defesa da Grécia.

Mais de 900 soldados canadenses estão posicionados em toda a Europa Oriental como parte da Operação Reassurance -- o maior destacamento militar internacional do Canadá atualmente