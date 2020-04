Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Hoje, a Project Management Institute (PMI), a associação com liderança mundial para profissionais de gestão de projetos, anunciou o lançamento de seu mais recente curso online, Noções Básicas de Disciplined AgileTM. O curso online de oito módulos e individualizado ajuda os profissionais a iniciar a prática do Disciplined AgileTM . Cada módulo possibilita a imersão de profissionais ágeis em cenários da vida real que ilustram opções orientadas ao contexto para otimizar o Modo de Trabalho (WoW) de uma equipe. Os módulos permitem que os profissionais vejam como as equipes, em uma variedade de setores e situações, usam o Disciplined AgileTM para tomar melhores decisões e alcançar melhores resultados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200430005836/pt/

(Photo: Business Wire)

"O foco do PMI é permitir que as pessoas possam executar seus objetivos e agregar mais valor. À medida que o ecossistema de trabalho está evoluindo com ritmo e uma complexidade cada vez maior, os profissionais do projeto são convidados a explorar e implementar diferentes abordagens para proporcionar este valor", disse Sunil Prashara, Presidente e Diretor Executivo do PMI. "As abordagens ágeis e o Agile Mindset são parte importante do curso para gerentes de projeto e responsáveis por mudanças em todo o mundo. Escolher a abordagem correta está se tornando cada vez mais importante para transformar ideias em realidade."

Após a conclusão deste curso, os profissionais serão capazes de:

-- Descrever o que é agilidade comercial e como ela é essencial para a proposta de valor do Disciplined Agile.

-- Discutir o que está envolvido na escolha e na evolução de seu modo de trabalho (WoW) e por que é fundamental para sua equipe.

-- Descobrir como o Disciplined Agile é um kit de ferramentas híbrido que estende e aprimora técnicas como Scrum e Kanban.

-- Aplicar uma estratégia orientada à melhoria contínua (GCI) para evoluir seu WoW e se tornar mais eficaz ao longo do tempo.

"Não há uma abordagem única para aplicar abordagens ágeis a projetos e iniciativas de produtos. É por isto que o Disciplined Agile oferece orientação sobre qual estratégia usar em qualquer situação para aumentar sua chance de sucesso", disse Mark Lines, Vice-Presidente de Disciplined Agil do Project Management Institute. "Não importa onde você esteja começando a partir da perspectiva da certificação, o novo curso de Conceitos Básicos de Disciplined Agile o ajudará a entender em alto nível como o Disciplined Agile pode ajudá-lo a construir uma base mais sólida de agilidade nos negócios."

O PMI adquiriu o Disciplined Agile em agosto do ano passado para ajudar organizações e pessoas a navegar de modo holístico e ágil. Isto inclui tudo, desde uma certificação que testa e valida sua compreensão e aplicação de princípios e práticas ágeis, até aprender como identificar e alavancar a melhor abordagem para atender às necessidades do projeto em questão.

Com esta aquisição, o PMI reforçou seu compromisso de fornecer uma continuidade completa de produtos, serviços, treinamento e certificações para gerentes de projeto, líderes ágeis e suas equipes onde quer que estejam em suas carreiras.

Informações sobre inscrições e o curso estão disponíveis aqui.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a associação com liderança mundial para aqueles que se consideram como profissionais em gestão de projetos, programas ou portfólios. Por meio de advocacia, cooperação, educação e pesquisa mundiais, trabalhamos para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para a Economia de Projetos: a economia futura em que trabalho e indivíduos são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Com 50 anos de atuação, trabalhamos em quase todos os países do mundo a fim de aprimorar carreiras, melhorar o sucesso organizacional e amadurecer ainda mais a profissão de gestão de projetos por meio de normas, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking, reconhecidos a nível mundial. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais online que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, maiores redes e perspectivas mais amplas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200430005836/pt/

Mary Ortega, mary.ortega@pmi.org

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.