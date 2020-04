América Móvil tem prejuízo de US$ 1,2 bi no 1T

A companhia de telecomunicações América Móvil, nau capitânia do magnata mexicano Carlos Slim, teve um prejuízo de 1,209 bilhão de dólares no primeiro trimestre deste ano, devido à pandemia do novo coronavírus.

O faturamento total da empresa nos primeiros tres meses de 2020 foi de 10,288 bilhões de dólares.

Os resultados revelam um "impacto limitado até o momento da pandemia". "Nossos resultados consolidados foram sólidos e todas as nossas operações principais apresentaram bom desempenho", destaca a América Móvil em seu comunicado.

Mas a companhia admite que após a aplicação das medidas de contingência em todos os países, a maioria a partir de março, "as tendências operacionais começaram a mudar".

"Não está claro qual será a duração e magnitude em general e seu impacto nos países onde operamos", diz o comunicado.

A América Móvil havia informado um aumento de 63% na taxa anual de seu lucro no quarto trimestre de 2019.

Durante este período, a corporação teve um lucro de 873 milhões de dólares.