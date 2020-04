Celso de Mello determina à PF que investigue acusações de Moro a Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello determinou nesta segunda-feira que a Polícia Federal investigue as acusações do recém demitido ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro, de que tentou "interferir" em investigações policiais.

Em sua decisão, obtida pela AFP, Celso de Mello dá o prazo de 60 dias para que a PF interrogue Moro sobre as acusações feitas em sua demissão, na sexta-feira passada. As conclusões podem tanto abrir o caminho para um pedido de impeachment contra o presidente como uma acusação de falso testemunho contra Moro.