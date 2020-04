Exército libanês dispersa protesto realizado durante quarentena

Um protesto com centenas de pessoas, realizado apesar da quarentena determinada pelo governo após o novo coronavírus, foi violentamente disperso pelo exército na noite desta segunda-feira (27) na cidade de Trípoli, no norte do Líbano, segundo um jornalista da AFP.

Grupos de homens, mulheres e crianças marcharam pelas ruas do centro da cidade gritando "Revolução! Revolução!", disse o correspondente da AFP, mas foram dispersos pela polícia quando se aproximaram da residência de um legislador polêmico.

Os manifestantes jogaram pedras e o exército respondeu disparando tiros para o alto para dispersar a multidão na área da praça al-Nur.

O exército informou sobre incêndios em vários bancos e o lançamento de um coquetel molotov contra um veículo militar.

Por seu lado, a Cruz Vermelha Libanesa informou que transportou três pessoas para um hospital e tratou outras pessoas no local dos incidentes.