OIT pede que empresas preparem medidas para relaxar confinamento

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) pediu nesta segunda-feira (27) às empresas, algumas das quais estão prestes a reabrir após várias semanas de confinamento, que respeitem as medidas de proteção frente ao novo coronavírus para evitar uma nova onda de contágios.

"A aplicação de medidas de segurança e de saúde no trabalho é indispensável tanto para proteger a vida dos trabalhadores, de suas famílias e das populações que os cercam, como para garantir a continuidade do trabalho e a sobrevivência econômica", destacou o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, citado em um comunicado.

O apelo ocorre em um momento em que a Europa avança para uma saída prudente do confinamento, enquanto na China, que começou sua reativação no fim de março, teme uma segunda onda da pandemia.

A fim de assegurar um retorno ao trabalho em boas condições de segurança e evitar novas interrupções, a OIT enviou uma lista de recomendações às empresas, como melhorar a ventilação nos locais de trabalho, fazer a limpeza regular das superfícies ou colocar à disposição os meios necessários para a lavagem das mãos e garantir a desinfecção.

Manal Azzi, especialista técnica em Segurança e Saúde no Trabalho da OIT, destacou em coletiva de imprensa que as empresas devem lembrar quais são as medidas de higiene elementares, destacando que inclusive na Suíça, famosa por sua limpeza, "se vê na rua gente que não respeita" as medidas de distanciamento físico.

Azzi também explicou que as empresas poderiam, por exemplo, deixar as portas abertas "para que as pessoas não tenham que tocar as maçanetas", e introduzir sistemas de rodízio.

A OIT também pede às empresas que forneçam gratuitamente aos funcionários equipamento de proteção individual quando necessário e prevejam a possibilidade de isolar casos suspeitos, rastreando seus contatos.

A organização também pediu aos empregadores que façam uma avaliação de riscos para garantir que suas instalações cumpram desde o princípio com critérios muito estritos de segurança e saúde, reduzindo assim "os riscos de uma segunda onda de contaminação no local de trabalho".