Trump diz que Kim Jong Un está vivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta segunda-feira que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, está vivo, ao declarar que tem informações sobre seu estado de saúde e lhe desejar "boa sorte", em meio a especulações sobre sua situação.

"Espero que esteja bem. Tenho uma boa ideia sobre isto, mas não posso comentar agora", disse Trump na coletiva diária nos jardins da Casa Branca.

O presidente destacou que os meios de comunicação "provavelmente saberão em um futuro próximo" sobre a situação de Kim.

Boatos sobre o estado de saúde do líder norte-coreano têm se multiplicado após sua ausência nas celebrações do aniversário do seu avô, Kim Il-sung, fundador do regime, realizadas em 15 de abril passado.