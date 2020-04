Comunicado do Business Wire :Hilton

A Hilton (NYSE:HLT) anunciou hoje um novo programa que oferece um padrão de limpeza e desinfecção definidor para o setor em propriedades Hilton no mundo inteiro. Como uma novidade para o setor de hospitalidade, a Hilton colaborará com a RB, a fabricante dos produtos Lysol e Dettol, e estabelecerá uma consultoria com a Mayo Clinic para desenvolver processos elevados e o treinamento de membros da equipe para ajudar os hóspedes Hilton a desfrutar de uma estadia ainda mais limpa e segura desde check-in ao check-out.

O Hilton CleanStay with Lysol Protection, como o programa será chamado na América do Norte, será um sistema rigoroso que incorporao know-how confiável e a abordagem científica da RB às práticas de limpeza e ofertas de produtos. Especialistas da equipe de prevenção e controle de infecções da Mayo Clinic aconselharão e ajudarão a aprimorar os protocolos de limpeza e desinfecção da Hilton.

Hilton CleanStayse baseará nos já altos padrões do serviço de limpeza e higiene nas propriedades da Hilton no mundo todo, onde produtos de limpeza de nível hospitalar e protocolos atualizados estão em uso atualmente. O objetivo do Hilton CleanStay é oferecer segurança e tranquilidade aos hóspedes enquanto estiverem hospedados em qualquer uma das 6.100 propriedades da Hilton, que representam 18 marcas. A iniciativa criará um foco na limpeza que ficará visível aos hóspedes durante toda a sua estadia - em seus quartos, restaurantes, salas de fitness e em outros espaços públicos.

O Hilton CleanStay foi desenvolvido para atender às crescentes expectativas do consumidor durante a pandemia do COVID-19. Pesquisas indicam que os consumidores aumentaram as preocupações com o nível de higiene em sua jornada, e a confiança nos padrões de limpeza será fundamental para reiniciar as viagens.

"Nossa primeira prioridade sempre foi a segurança de nossos hóspedes e membros da equipe", disse Christopher J. Nassetta, presidente e diretor executivo da Hilton. "O Hilton CleanStay tem como base as melhores práticas e protocolos que desenvolvemos nos últimos meses, o que possibilita aos nossos hóspedes descansar conosco e se concentrar em aproveitar as experiências inesquecíveis que temos a oferecer, enquanto protegemos os nossos membros da equipe que estão na linha de frente de hospitalidade."

A RB trará os principais talentos e especialistas do Lysol em higiene e desinfecção para a parceria plurianual e aproveitará os mais de 130 anos de pesquisa científica e liderança de pensamento para apoiar a conscientização, treinamento e educação, além de entrega e sistemas de produtos. A RB e a Hilton também exploram oportunidades para expandir o programa em uma parceria global.

Na RB, assumimos o compromisso com a busca incansável de um mundo mais limpo e saudável. É imperativo proteger todos os consumidores, hoje e nos próximos dias, enquanto esperamos ansiosamente por novas formas de retornar às atividades de trabalho e lazer", disse Rahul Kadyan, vice-presidente executivo, América do Norte, divisão de Higiene/Casa na RB. "Estamos entusiasmados em trabalhar com a Hilton e a Mayo Clinic para trazer essa experiência e nossas soluções exclusivas de produtos ao programa de proteção Hilton CleanStay com Lysol."

A Mayo Clinic e a Hilton compartilham histórias entrelaçadas. Tarde na vida, o Conrad Hilton se tornou paciente e defensor da Mayo Clinic. Em 1972, a doação de US$ 10 milhões da Hilton ajudou a lançar o Edifício Conrad N. Hilton para Medicina Laboratorial, que foi o primeiro edifício no complexo da Mayo a ser concebido especificamente para medicina laboratorial. O edifício foi inaugurado em 18 de outubro de 1974 e ainda faz parte do campus da Mayo Clinic em Rochester, Minnesota.

Mayo Clinic, o sistema hospitalar com melhor classificação nos Estados Unidos, aplicará sua experiência e conhecimento para aconselhar os hotéis Hilton sobre protocolos de limpeza, programas de treinamento e garantia de qualidade.

"A segurança pessoal é essencial, à medida que reabrirmos as atividades comerciais e recreativas no mundo inteiro", disse Stacey Rizza, doutora em medicina, e uma especialista em doenças infecciosas da Mayo Clinic. "Estamos orgulhosos de trazer a experiência e o conhecimento da Mayo Clinic para uma resposta ao COVID-19 em escala nacional e global. A Mayo está ansiosa para trabalhar com a equipe da Hilton e aconselhá-los com relação ao protocolo e treinamento do programa."

Com a ajuda de especialistas da área médica e técnicos da Mayo Clinic, a Hilton está reescrevendo seus protocolos de limpeza para traduzir as melhores práticas em padrões de higiene hospitalar em quartos de hotel. Os especialistas do setor médico da equipe de resposta ao COVID-19 da Mayo Clinic também aconselharão sobre novas tecnologias e abordagens, auxiliarão no desenvolvimento do treinamento e criarão um rigoroso programa de garantia de qualidade.

Embora todos os detalhes do programa ainda estejam em desenvolvimento e sejam anunciados em breve, os padrões da marca de hotel em consideração incluem:

-- Selo Hilton CleanStay Room: adição de uma medida extra de segurança com a colocação de um selo nas portas dos quartos para indicar aos hóspedes que o quarto não foi acessado desde que foi completamente limpo.

-- Dez áreas de alto toque e limpeza profunda: desinfecção adicional das áreas dos quartos que são tocadas com maior frequência, como interruptores de luz, maçanetas, controles remotos de TV, termostatos e muito mais.

-- Limpeza da conveniências de papel: remoção de canetas, papel e lista de hóspedes; suplemento digital ou disponível mediante solicitação.

-- Atenção aos centros de fitness: diretrizes aprimoradas para a desinfecção dos centros de fitness dos hotéis, possivelmente fechando os centros para limpeza várias vezes ao dia e limitando o número de hóspedes permitidos ao mesmo tempo.

-- Limpar e limpar novamente: aumento da frequência de limpeza das áreas públicas.

-- Lenços desinfetantes acessíveis aos hóspedes: fornecimento de estações nas principais entradas e áreas de tráfego mais intenso, por exemplo, uma estação para permitir que os hóspedes limpem o botão do elevador antes de pressioná-lo.

-- Check-In sem contato: a Hilton duplicará a sua premiada tecnologia de chave digital para hóspedes que desejam ter uma experiência de chegada sem contato. Os hóspedes podem fazer check-in, escolher o quarto, acessá-lo com uma chave digital e fazer check-out usando seus dispositivos móveis através do aplicativo móvel Hilton Honors nos hotéis participantes. A Hilton continuará expandindo seus recursos de chave digital para portas e pontos de acesso comuns em todos os hotéis.

-- Tecnologias inovadoras de desinfecção: a Hilton está explorando a adição de novas tecnologias, como pulverizadores eletrostáticos, que utilizam uma névoa desinfetante carregada eletrostaticamente, e a luz ultravioleta para higienizar superfícies e objetos.

E durante todo o novo processo de limpeza, os membros da equipe do hotel receberão equipamentos de proteção individual e treinamento aprimorado, idealizados para proteger o seu bem-estar, enquanto continuam a oferecer a hospitalidade Hilton incomparável.

