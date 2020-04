Argentina dará por concluída sua temporada de futebol devido ao coronavírus

A Associação Argentina de Futebol (AFA) vai encerrar a temporada oficial de futebol 2019-2020 devido à suspensão prolongada e sem datas para o retorno aos campos devido à COVID-19, informou nesta segunda-feira o presidente da entidade, Claudio Tapia.

A AFA emitirá uma resolução nesta segunda-feira que também contempla a suspensão dos rebaixamentos e que será votada na terça-feira pelo Comitê Executivo da entidade.

"Vamos dar por encerrados os torneios como o objetivo de designar as vagas para as competições da América do Sul no próximo ano", disse Tapia em entrevista ao canal TNT.

Ele ressaltou que "não haverá rebaixamentos nesta temporada que terminou".

O Gimnasia y Esgrima de La Plata comandado por Diego Maradona, além do Central Córdoba de Santiago del Estero y Patronato, os clubes em situação mais complicada na tabela de médias, garantem assim a permanência na primeira divisão.

O próximo torneio da primeira divisão terá suas 24 equipes atuais, e as duas que sobem da Primeira Nacional (segunda divisão).

Tapia disse que "o próximo torneio também será disputado sem rebaixamentos, mas haverá médias para que os rebaixamentos sejam retomados no torneio de 2022".

O dirigente atribuiu as medidas à necessidade de aliviar a crise econômica nos clubes, que são associações civis sem fins lucrativos na Argentina, onde o isolamento social obrigatório está em vigor desde 20 de março até pelo menos 10 de maio.