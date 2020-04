Coronavírus: Reino Unido tem 413 novas mortes entre sábado e domingo

O Reino Unido registrou 413 novas mortes em hospitais causadas pelo coronavírus entre ontem e hoje, elevando o total de mortes a 20.732, de acordo com o Departamento de Saúde do país. O número de novos casos aumentou em 4.463, a 152.840. O secretário de Meio Ambiente, George Eustice, que comandou o anúncio em coletiva de imprensa, disse que as medidas de distanciamento social devem ser revisadas em duas semanas.



Eustice disse que o governo só deve revisar as medidas se estiver claro que não haverá uma segunda onda de contágio no país. "Há uma semana, decidimos que era cedo para relaxar as medidas", recordou. Ele também disse que os demais membros do governo estão "satisfeitos" com a recuperação do primeiro-ministro, Boris Johnson, que teve covid-19, e que após se curar, deve retornar ao trabalho no governo na segunda-feira.



Também na Europa, a Holanda reportou 655 novos casos do novo coronavírus, chegando a 37.845, enquanto que o número de pessoas internadas aumentou em 75, para 10.456. A quantidade de óbitos no país subiu em 66, para 4.475 no total, segundo o Ministério da Saúde, Bem Estar e Esporte.



No Canadá, o número de casos confirmados chegou a 45.791, enquanto que o número de mortes aumentou para 2.489, ante 2.350 registradas até ontem.



Na Grécia, foram confirmados 11 novos casos entre ontem e hoje, levando o total de casos confirmados a 2.517. No total, foram quatro novas mortes em decorrência da doença, o que elevou o total a 134. Já o Irã, um dos países mais atingidos pela doença no Oriente Médio, registra até hoje 90.481 casos, enquanto que o número de mortes aumentou em 60, para 5.710.



Na África, segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças, mais de 30 mil casos foram confirmados em 54 países do continente. Ao todo, são 1.374 mortes registradas - apenas dois países, Lesoto e Comores, um pequeno arquipélago no Oceano Índico, não registraram óbitos no continente. O país com mais casos é a África do Sul, com 4.361.