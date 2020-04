América Latina e Caribe têm mais de 150.000 casos de COVID-19

América Latina e Caribe ultrapassaram neste sábado (25) os 150.000 casos do novo coronavírus, que causaram a morte de mais de 7.400 pessoas na região, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais.

No total, a região somava no sábado às 18H00 GMT (15h00 Brasília) 150.156 casos, sendo 7.434 óbitos.

O Brasil é o país que registra mais casos, com 52.995 infectados e 3.670 mortos.

O segundo país da região mais afetado em número de casos é o Equador. Nesta semana, as autoridades processaram milhares de testes que não haviam sido utilizados devido à falta de capacidade, o que fez o número de casos dobrar.

Na sexta-feira, as autoridades equatorianas informaram 22.719 casos e 576 mortos.

Esses dois países são seguidos, em número de casos, pelo Peru, com 21.648 casos e 634 mortos; e México, com 12.872 casos, sendo o quarto país com mais casos mas o segundo em óbitos, com 1.221. O Chile (12.858, 181) é o quinto em contágios.

A República Dominicana e o Panamá ultrapassaram os 5.000 casos com, respectivamente, 5.749 e 5.338. Estes dois países registraram respectivamente 267 e 154 mortes.

As mortes declaradas no mundo pela pandemia que surgiu na China no final de 2019 passaram de 200.000, com mais de 2,8 milhões de contágios.

Este número de casos, no entanto, reflete apenas uma parte do total devido às diferentes políticas dos países para realizar diagnósticos. Alguns, por exemplo, testam somente aqueles que precisam de hospitalização.