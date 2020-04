Após críticas, Harvard recusa ajuda federal de US$ 8,6 mi por COVID-19

Após sofrer críticas de vários republicanos, incluindo o presidente Donald Trump, a prestigiosa Universidade de Harvard anunciou nesta quarta-feira (22) que não aceitará um pacote de ajuda federal de 8,6 milhões de dólares para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

"Harvard não solicitou este apoio, nem pediu, recebeu ou aceitou estes recursos", informou a universidade em um comunicado publicado em seu site na internet.

"Harvard decidiu não buscar ou aceitar os fundos que lhe foram outorgados por estatuto", acrescentou.

Vários representantes republicanos protestaram ao tomar conhecimento de que Harvard queria gastar estes recursos em ajuda aos estudantes, quando conta com um legado de mais de 40 bilhões de dólares e é considerada a universidade mais rica do mundo, noticiou nesta terça-feira o The Harvard Crimson, o jornal universitário.

A universidade assegura que devido à pandemia seu legado pode ter diminuído em 5 bilhões de dólares.

A instituição havia informado na terça-feira pelo Twitter que usaria 100% da ajuda federal, prevista na lei CARES, em "assistência financeira para atender a necessidades urgentes dos estudantes frente a esta pandemia".

"Quero que Harvard devolva esse dinheiro, ok?", disse Trump a um jornalista na terça. "Têm que devolvê-lo, não gosto disso. Isso (a ajuda) é pensado para trabalhadores, não é pensado para uma das instituições mais ricas (...) do mundo".

"A última vez que Harvard teve tanto dinheiro de repente teve que aceitar Jared Kushner" como aluno, ironizou o programa The Daily Show, do Comedy Central, em uma postagem no Twitter, em referência ao genro de Trump e atual conselheiro da Casa Branca.

A lei CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security), com um montante total de 2 trilhões de dólares e ratificada por Trump em 27 de março, garante ajuda federal a trabalhadores e instituições comerciais afetados pela pandemia, assim como mais de 12 bilhões de dólares para 5.000 universidades.