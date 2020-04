O'Neill deixa comando da seleção da Irlanda do Norte após oito anos

A Federação de Futebol da Irlanda do Norte e seu treinador Michael O'Neill se separaram de maneira amigável, disse o técnico nesta quarta-feira, encerrando um período de oito anos à frente da seleção nacional de futebol para se concentrar em seu trabalho no Stoke City.

"Depois de uma reflexão madura e de ter conversado com a minha federação, acho que chegou a hora de sair", disse O'Neill, que continuará sendo o primeiro treinador a classificar a Irlanda do Norte para uma fase final da Eurocopa, na França-2016.

O'Neill planejava comandar a Irlanda do Norte pelo menos nas eliminatórias para a Euro-2020 - contra a Bósnia -, mas a pandemia de coronavírus provocou o adiamento do torneio para 2021 e dos jogos anteriores, causando mudanças em seus planos.

O treinador de 50 anos assumiu no Stoke City em novembro.

O'Neill estreou como treinador da Irlanda do Norte em dezembro de 2011. Sua maior façanha foi se classificar para as oitavas de final da Euro-2016, em que acabou sendo derrotada pela seleção do País de Gales, liderada pelo astro Gareth Bale.