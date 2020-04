Possível retomada da Bundesliga não é unanimidade na Alemanha

Retomar a Bundesliga a partir de 9 de maio com portões fechados? Os clubes alemães de futebol poderão dar a luz verde para esta proposta nesta quinta-feira (23), apesar das incertezas de saúde provocadas pela pandemia do coronavírus e pelo ceticismo dos torcedores.

O que está em jogo é enorme: caso o Campeonato Alemão, suspenso desde 13 de março, for concluído até 30 de junho, o pagamento dos direitos de transmissão no valor de cerca de 300 milhões de euros será desbloqueado.

A decisão de disputar ou não as nove rodadas que restam será tomada nesta quinta-feira em videoconferência entre os representantes dos 36 clubes da primeira e segunda divisões do país.

Duas das principais autoridades dos Länder (regiões), os conservadores Armin Laschet e Markus Söder, deixaram entender na segunda-feira (20) que o campeonato poderia ser retomado em 9 de maio com portões fechados.

- 'Volta à normalidade' -

"Um fim de semana com futebol é muito mais tolerável do que um fim de semana sem futebol", explicou Söder, presidente da Baviera, região mais afetada da Alemanha pela pandemia da COVID-19 e casa do clube mais popular e vencedor do país, o Bayern de Munique.

"Esta temporada não terá mais jogos com público", alertou por sua vez Laschet, presidente da Renânia do Norte-Westfalia, região que conta com sete equipes na Bundesliga, entre eles Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach.

A Alemanha, menos afetada pela pandemia que alguns de seus vizinhos, iniciou na segunda-feira uma volta progressiva de certas atividades, embora as grandes concentrações populares seguem proibidas pelas autoridades até pelo menos 31 de agosto.

O governo da chanceler Angela Merkel também considera viável uma volta do futebol a partir de 9 de maio.

"Com precauções, certamente os jogos com portões fechados são novamente possíveis", analisou na terça-feira (21) o ministro da Saúde, Jens Spahn. "Para milhões de torcedores, seria uma volta à normalidade a partir de 9 de maio, embora seja com estádios vazios", completou.

Este possível reinicio da Bundesliga recebeu a luz verde dos grandes do futebol alemão, como o Bayern de Munique (líder da tabela antes da suspensão), o Borussia Dortmund e o RB Leipzig.

Os jogadores dos clubes voltaram a treinar juntos nos últimos dias, mas em grupos reduzidos.

Para reiniciar o futebol nas próximas semanas, os clubes e a Liga Alemã tiverem que adotar medidas sanitárias para evitar qualquer contágio entre jogadores ou com as dezenas de pessoas presentes em um estádio durante a disputa de uma partida com portões fechados.

Um grupo de trabalho, presidido pelo médico da seleção alemã, Tim Meyer, foi encarregado de redigir um protocolo para definir todas as limitações nos jogos organizados.

- 20.000 testes -

A Federação (DFL) promete que os jogadores e técnicos serão submetidos a testes de detecção da COVID-19 a cada três dias. Assim, estima-se a necessidade de 20.000 testes para garantir que os jogos sejam disputados sem riscos.

Embora a Alemanha disponha de mais testes do que os vizinhos europeus, seu uso está longe de ser unanimidade, em particular no setor de saúde.

"Acho que os testes deveriam ser usados onde há um sentido médico", declarou Lars Schaade, vice-presidente do Instituto Robert Koch, encarregado da vigilância epidemiológica no país.

"Não vejo motivo para que certos grupos da população sejam submetidos a um controle sistemático", lamentou.

A DFL, porém, pontua a necessidade de retomar o campeonato, mesmo com portões fechados, para que possa cobrar os direitos de transmissão, dos quais depende a sobrevivência de vários clubes.

Contudo, os grupos de torcedores do país não se mostram satisfeitos com este cenário.

Para a influente associação de torcedores 'Unsere Kurve' ('Nossa Curva'), encerrar o campeonato sem concluí-lo é melhor do que reiniciá-lo sem público nos estádios.

para outro grupo, o Franszenen Deutschlands, reiniciar o campeonato "é um insulto ao restante da sociedade (...), especialmente aos funcionários da saúde".