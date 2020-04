Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

As condições globais sem precedentes e altamente voláteis desencadeadas pela pandemia da COVID-19 estão levando os indivíduos com alto patrimônio líquido a reavaliar o conceito de valor de investimento seguro e buscar a melhor forma de proteger sua família e riqueza contra futuros sobressaltos.

O vírus está devastando os países em um ritmo rápido - dos países em desenvolvimento aos gigantes globais, nenhum país está a salvo. Em um cenário de instabilidade projetada significativa, os investidores prevenidos já estão trabalhando em seu planejamento pós-pandemia e reavaliando seus portfólios de patrimônio ao optar por se diversificar a partir de programas de migração de investimentos vinculados ao setor imobiliário.

A principal empresa internacional de consultoria em cidadania e residência por investimento, Henley & Partners, disse que antes da OMS anunciar um surto de COVID-19, as solicitações do popular Programa de Visto de Residência Dourado de Portugal estavam em ascensão. O primeiro trimestre de 2020 registrou um aumento de 25% no interesse no programa, com os pedidos reais aumentando quase 50% em comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com os dados mais recentes do governo português, 95% dos candidatos ao Programa de Visto de Residência Dourado investiram seus fundos em imóveis, injetando aproximadamente 5 bilhões de euros na economia do país nos últimos oito anos.

O Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, afirma que a aquisição de uma residência ou cidadania alternativa permite que indivíduos ricos diversifiquem seus portfólios por meio de uma solução de investimento resiliente, contribuindo significativamente para o bem-estar econômico dos países que oferecem tais programas. "A migração de investimentos é uma solução que beneficia tanto os investidores globais quanto os estados soberanos. As pessoas com alto patrimônio líquido favorecem os programas europeus relacionados com o setor imobiliário, uma vez que oferecem uma oportunidade única de investimento híbrido que inclui vários rendimentos de imóveis, com todas suas vantagens tradicionais, bem como uma residência e/ou cidadania alternativa, com a opção de realocação, se for preciso."

Na recém-publicada Atualização do 2º trimestre do Henley Passport Index, o fundador da FutureMap Dr. Parag Khanna, prevê que a pandemia levará muitos a reconsiderar suas opções de mobilidade global. "O efeito combinado do surto da COVID-19 na saúde pública, na economia mundial e no comportamento social pode promover mudanças mais profundas em nossa geografia humana - e em nossa distribuição no mundo inteiro. Após esse episódio, as pessoas procurarão sair de locais mal governados e mal preparados para países mais proativos, com maior resiliência e melhores cuidados médicos."

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200421005515/pt/

Imprensa Paddy Blewer Diretor de RP do Grupo paddy.blewer@henleyglobal.com Cel.: +44 774 190 9957

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.