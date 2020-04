América Latina supera os 100.000 casos de coronavírus

A América Latina atingiu a marca de 100.952 infecções por COVID-19 neste domingo, enquanto o número de mortos foi de 4.924, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

O Brasil, com 210 milhões de habitantes, registra a maioria dos casos, com 38.654 infectados e 2.462 mortes, embora os especialistas calculem um número muito maior de casos devido aos poucos testes realizados no país.

A seguir vemo Peru, que tem 32 milhões de habitantes, com 15.628 casos e 400 mortes; Chile (18,7 milhões de habitantes), com 10.088 infecções e 133 falecidos; Equador (17 milhões), com 9.468 infectados e 474 óbitos e México (126 milhões), com 7.497 casos e 650 vítimas fatais.

As mortes declaradas no mundo por esta pandemia que surgiu na China no final de 2019 somam cerca de 165.000 entre os 2,3 milhões de casos registrados globalmente.

Esse número de casos reflete apenas uma parte do total de infecções devido às políticas diferentes de cada país para realizar seus diagnósticos. Alguns, por exemplo, só contabilizam quem precisa de hospitalização.