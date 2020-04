Casa Branca e democratas próximos a acordar novo auxílio às pequenas empresas

A Casa Branca e os Democratas no Congresso dos Estados Unidos disseram domingo que em breve poderão chegar a um acordo para aumentar a ajuda às pequenas empresas que foram atingidas pelo novo coronavírus.

"Estamos muito próximos", disse o vice-presidente Mike Pence à Fox News quanto as negociações para reabastecer o programa de proteção salarial, que na última quinta-feira esgotou os US$ 349 bilhões destinados a ele.

"Vamos trabalhar para expandi-lo, para que ninguém que trabalhe em uma pequena empresa nos Estados Unidos tenha que se preocupar em perder seu salário", disse ele.

Os democratas também esperam que o acordo inclua mais dinheiro para hospitais, testes e para os governos estaduais.

O presidente Donald Trump insistiu que o foco do seu governo será lidar com as milhões de famílias e empresas americanas que sofreram a destruição causada pela COVID-19, que nos EUA já infectou a 735.000 pessoas e causou 39.000 mortes.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, também se mostrou otimista, dizendo que o acordo e a aprovação subsequente poderão ocorrer nos próximos dias.

"Acho que estamos muito perto de chegar a um acordo hoje", disse Mnuchin à CNN, estimando um valor de ajuda em US$ 300 bilhões, superior aos US$ 250.000 que estava em discussão na semana passada.

Mnuchin disse que a Casa Branca também concordou em acrescentar US$ 75 bilhões para hospitais e serviços de saúde, e outros US$ 25 bilhões para acelerar os testes do vírus.

A líder democrata do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, compartilhou otimismo sobre o andar das negociações.

"Estamos em um bom caminho", disse Pelosi à Fox, acrescentando que poderá se chegar a um acordo "em breve".

Seus comentários mostram uma mudança de expectativa em relação à última semana, quando Pelosi sugeriu que o texto pudesse ser aprovado no Congresso "antes do final do mês".

Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, foi mais objetivo: "Tenho grandes esperanças de que possamos chegar a um acordo hoje à noite ou amanhã cedo", disse ele.