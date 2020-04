Espanha tem menor número de mortes diárias por coronavírus em quase um mês

A Espanha registrou, neste domingo, o menor número de mortes diárias por causa do coronavírus em quase um mês, informaram autoridades do país. O levantamento das últimas 24 horas aponta para 410 mortes, elevando a quantidade total de óbitos relacionados ao vírus para 20.453. No período, também foram relatados 4.218 novos casos confirmados, o que leva a um total de 195.944.



Ontem, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que vai tentar ampliar em duas semanas o estado de emergência no país, previsto para encerrar na próxima semana. O principal funcionário da saúde, Fernando Simón, disse que os dados mais recentes dão esperança à Espanha, acrescentando que mostra "a taxa de contágio caiu e que estamos no caminho correto".



Portugal ultrapassa a barreira de 20 mil casos, com a confirmação de novos 521 infectados nesta manhã. Com a atualização, o número foi elevado para 20.206. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) no país, 27 pessoas morreram nas últimas 24 horas, um aumento de 3,9% em relação aos dados de ontem. Os óbitos totais no país agora são 714.



No Reino Unido, o número de mortes pela Covid-19 aumentou em 596 nas últimas 24 horas, levando o total de vítimas agora para 16.060, informou hoje o Ministério da Saúde. A notícia chega quando os testes para uma vacina contra o coronavírus começarão nesta semana e serão conduzidos por pesquisadores do University Hospital Southampton e da University of Southampton. Se recuperando da doença em sua casa de campo, o primeiro-ministro Boris Johnson continua afastado do governo, o que começa a levantar críticas por "desaparecer" por tanto tempo em um momento crítico.



Na Rússia, o centro de crises anti-coronavírus informou neste domingo que a quantidade de pessoas infectadas cresceu 6.060 nas últimas 24 horas, atingindo 42.853 casos confirmados. No período, 361 pacientes morreram e 3.291 se recuperaram da doença.



Nos Estados Unidos, os casos confirmados de coronavírus superaram 735 mil na manhã deste domingo, com 44.652 novas infecções nas últimas 24 horas, apontam dados da Universidade de John Hopkins. O número de novas infecções é superior ao registro de ontem, de 29.002, e fez o total chegar a 735.366 na maior economia do mundo. O epicentro da doença no país continua sendo a cidade de Nova York, com 135 mil casos e mais de 13 mil vítimas fatais.